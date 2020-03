Leon-Jonathan Tschechne hat sein Seepferdchen in der Tasche. Für den 7-jährigen Klein Rossauer kommt dies einer Sensation gleich.

Osterburg l Alle wussten so ein bisschen was, nur Badebetriebsleiterin Sabine Hinrichs betrat am Montagnachmittag völlig unbedarft die Tür zur Schwimmhalle der Landessportschule. Blumen? Ja, „alles gleich am Wasser“, sagte Horst Moritz. Darin, im Becken, schwamm bereits Moritz‘ Ehefrau Jutta und neben ihr Enkelsohn Leon-Jonathan Tschechne. Er schwamm im Tiefen, angestrengt, aber ohne angstverzehrtes Gesicht. „Ich kann es immer noch nicht glauben“, sagte der Opa. Und Leon stieg – wie mit ihm besprochen – aus dem Nass, um zunächst Sabine Hinrichs zu danken. „Dafür, dass sie mir geholfen haben.“ Blümchen in der linken Hand, Wein und anderes Leckere in der rechten Hand. Der zweite Strauß ging an die Oma, „sie ist ja immer mit ihm hergefahren und drangeblieben“, so Moritz.

Wollte da eine Träne rollen? Ganz sicher. Aus dem Wasser heraus erzählte Jutta Moritz, wie Leon noch im Sommer in einem Freibad im Seepferdchenkurs einfach abgehauen war. Er wollte ja schwimmen lernen, „aber schon beim Duschen verkrampfte er“. Was die Großeltern oder Mama Sandra Moritz in den zurückliegenden Jahren auch versuchten, es half alles nichts. Nicht das Planschbecken mit aufblasbarer Palme, nicht die Übungen in der Badewanne, nicht Opas Vortauchen. In Bad Wilsnack, als Leon vielleicht eineinhalb Jahre war, da sei alles noch gut gewesen. „Da wollte er gar nicht aus dem Wasser heraus“, so Horst Moritz. Aber dann, irgendwann, waren die Schotten plötzlich dicht.

Sabine Hinrichs, die seit 2017 als Badebetriebsleiterin in der Osterburger Schwimmhalle tätig ist, kennt solche Fälle aus ihrer langjährigen Berufserfahrung (vorher im Wendland). Es kämen Kinder aus anderen Kursen, in denen sie aus verschiedensten Gründen nicht klar kamen. Es kommen Kinder, die eine Vorgeschichte mitbringen, auf die sich die „Wasser-Angst“ zurückführen lässt. „Und natürlich auch Kinder mit Einschränkungen.“

Bilder Leon aus Klein Rossau hat jetzt sein Seepferdchen und ist auf dem Weg, ein guter Schwimmer zu werden. Foto: Karina Hoppe



In derlei Fällen brauche es eben Einzelunterricht. Vier Kinder haben in diesem Jahr bereits einen solchen Schwimmkurs in der Landessportschule absolviert. „Und aktuell sind nach Leon noch weitere vier auf der Warteliste“, so Sabine Hinrichs. Im Augenblick, so könne man sagen, „haben wir es auffällig viel mit angstgestörten Kindern zu tun“. Diese könnten dann schwerlich bis gar nicht in einen der Gruppenkurse, die monatlich neu in der Landessportschule beginnen und jeweils maximal acht Kinder betreuen.

Auch Leon-Jonathans Angst war riesig. Sabine Hinrichs, die mit ins Wasser ging, schaute auch bei ihm, wo sie ihn am besten abholen kann, Fingerspitzengefühl war gefragt. Davon ab habe es zwischen Leon und ihr auch menschlich gefunkt, das half. Der Flessauer Zweitklässler konnte ihre Hilfe annehmen, traute ihr und bald auch dem Wasser. Dabei musste Leon sogar mehr fürs Seepferdchen tun als noch 2019, „die Regeln sind verschärft worden“, so Hinrichs. Die Kinder müssen nun ins Wasser springen, einmal komplett untertauchen, was neu ist, und gleich anschließend ihre 25 Meter schwimmen und dabei ins Wasser ausatmen, was vorher auch nicht so war.

Tatsächlich schon nach sechs Schwimmeinheiten sagte Sabine Hinrichs plötzlich „herzlichen Glückwunsch“. So ganz ohne Ankündigung hatte sie Leon die Prüfung abgenommen. Oma war beseelt und Opa beschloss Blumen zu kaufen. Damit Leon noch sicherer wird, will seine Oma jetzt einmal in der Woche mit ihm Schwimmen fahren. Und im Juli geht‘s nach Tschechien. Leon freut sich schon sehr, am meisten aufs Schwimmbecken.