Das Museum in Osterburg ist aufgrund von Baumängeln gesperrt. Trotzdem sollen Ausstellungen und Ostermarkt nicht einfach ausfallen.

Trotzdem gibt es Hoffnung für den Ostermarkt in Osterburg im Kreis Stendal

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

OSTERBURG. - Das Kreismuseum in Osterburg ist wegen Baumängeln für Besucher tabu, „sichtbar bleiben soll es trotzdem. Es wird auch in diesem Jahr Museumsarbeit in Osterburg geben“. Das hat Ulrike Bergmann, Leiterin des Schulverwaltungs- und Kulturamtes des Landkreises Stendal, versichert.