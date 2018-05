Beim Reitertag in Priemern meisterte der Nachwuchs die ihm gestellten Aufgaben meist souverän.

Priemern l Super Teilnehmerliste, super Wetter – was willst du noch mehr, wenn du im 50. Geburtstagsjahr zum Reitertag nach Priemern einlädst.

Angefangen hatte es 1968, da wurde die BSG Traktor Bretsch Priemern gegründet, so der heutige Vorsitzende Steffen Jüstel. Aus der Betriebssportgesellschaft ist mit den Jahren ein Reit- und Sportverein geworden und obwohl die Bedingungen nicht besser geworden sind, der Reitertag ist noch immer ein Höhepunkt. Und mit den Jahren steigt die Zahl der Meldungen. Das Ereignis wird sehr gut angenommen.

Knappe 250 Nennungen, so Jüstel, gab es in diesem Jahr. Wie im vergangenem Jahr standen Führzügel- und Reiterwettbewerbe, Dressur, Springen und Fahren sowie der Jungzüchterwettbewerb auf dem Programm. Neu in diesem Jahr ein aufgebauter Geländeparcours, wo die zweite Station des Vielseitigkeitscups Altmark ausgetragen wurde. Einen dritten entsprechenden Wettbewerb werde es in Krusemark geben, das Finale findet dann in Arneburg statt.

Bilder Lina Schappler mit ihrer Mutter Maria Schappler. Mit fünf Jahren war sie die jüngste Teilnehmerin. Sanne/Fleetmark ist ihr Verein. Foto: Jörg Gerber



Die jungen Teilnehmer beim Turnier des RSV Bretsch in Priemern meisterten die Springprüfungen. Foto: Jörg Gerber



Vereinsvorsitzender Steffen Jüstel gratuliert Melissa Strauß zum Sieg im Springen. Auch in der Dressur war sie nicht zu schlagen. Foto: Jörg Gerber



Talentsichtung

Vielseitigkeits-Landestrainer Uwe Wagner war vor Ort und sichtete das eine oder andere Talent, mit dem er dann in einer Fünfer-Mannschaft den Kampf um die Goldene Schärpe aufnehmen möchte. Vom 28. Juni bis zum 2. Juli finden diese Wettkämpfe statt. Solche Wettbewerbe wie der in Priemern, so Wagner, sind der Einstieg für junge Reiter. Das brauchen sie, um Erfahrungen zu sammeln und dieser Wettkampf am vergangenen Sonntag bot die besten Voraussetzungen dazu.

Alles war bestens vorbereitet und so nutzte Steffen Jüstel eine Umbaupause auch dazu, sich bei den Vereinsmitgliedern zu bedanken, die bei den Vorbereitungen und Durchführungen halfen. Gleich nach Pfingsten wurde damit begonnen. Dank ging an die Agrargenossenschaft Lückstedt, die die benötigte Technik dafür stellte und auch an alle Sponsoren, ohne die so eine große Veranstaltung nicht möglich wäre. Dank auch in Richtung Arneburg und Hohenberg-Krusemark, die durch die Experten Uwe Wagner und Thomas Treptow vertreten waren und die auch dafür sorgten, dass es für den Geländeritt die passenden Hindernisse gab.

Den ganzen Tag wechselten die unterhaltsamen Wettkämpfe, es gab tolle und manchmal natürlich auch nicht so ganz perfekte Vorstellungen. Ein sehr umfangreiches Angebot wieder einmal, das der Reit- und Sportverein Bretsch in Priemern auf die Beine stellte und damit Teilnehmer und interessiertes Publikum auf die Anlage lockte.