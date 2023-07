Tiefbauer sollen in Osterburg mit ersten Erschließungsarbeiten für die Glasfaserversorgung des Stadtgebietes beginnen. Sie werden im Auftrag der Telekom-Tochter Glasfaser Plus tätig.

Osterburg - Der Termin steht. Und auch der Standort für den Startschuss ist bereits festgelegt.

Am Montag, 24. Juli, will Glasfaser Plus, ein Gemeinschaftsunternehmen der Telekom und des australischen Fondsverwalters IFM Investors, am südlichen Stadtrand von Osterburg loslegen. An der Stendaler Chaussee sollen Tiefbauer mit der Glasfaser-Erschließung beginnen. Das bestätigt Bauamtsleiter Matthias Köberle. Die nötigen Genehmigungen habe der Telekommunikationsdienstleister bereits in der Tasche. „Die Aufgrabegenehmigung ist erteilt“, sagt Köberle.

Auch DNS:Net, das bereits im Frühherbst 2021 im Stadtgebiet Vorverträge mit Grundstückseigentümern abgeschlossen hat, ist im Besitz der Aufgrabegenehmigung. Wann dieser Anbieter loslegen will, bleibt aber bislang offen. „DNS:Net konnte uns noch keinen Bautermin nennen“, lässt Köberle wissen.

Dagegen steht fest, dass beide Anbieter bei ihren Erschließungsarbeiten getrennt vorgehen. Dies bedeutet, dass in Folge der notwendigen Tiefbauarbeiten Straßen und Gehwege im Stadtgebiet zweimal aufgerissen und wieder geschlossen werden.

Um eben das zu verhindern, hatten der Osterburger Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) und Bauamtsleiter Matthias Köberle Anfang Juni Vertreter beider Unternehmen an einen Tisch geholt. Bei dieser Beratung habe es positive Signale für ein gemeinsames Vorgehen gegeben, blickt Köberle zurück. Doch die Hoffnung der Kommune auf die Kooperation ist nicht aufgegangen. Im Osterburger Rathaus ist man darüber enttäuscht, zu verhindern seien diese Alleingänge aber nicht. „Nach dem Telekommunikationsgesetz sind wir als Stadt zur Erteilung der Aufgrabegenehmigung verpflichtet, sofern alle rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Und genau das ist auch der Fall. Deshalb sind uns als Stadt die Hände gebunden“, begründet Matthias Köberle.

Nun plant Glasfaser Plus den Baubeginn, vorerst nimmt das Unternehmen aber nur das Stadtgebiet ins Visier. Vorerst. Denn abseits dieser langwierigen Arbeiten, Bauamtsleiter Köberle geht für das komplette Erschließungspaket von einer rund einjährigen Bauzeit aus, hat Glasfaser Plus auch die Erschließung mehrerer Dörfer angekündigt. Gemeint sind Polkau, Groß Ballerstedt, Flessau, Rönnebeck und Meseberg. Zumindest erste Vorbereitungen für diese Glasfaser-Unternehmen sind nach Angaben aus dem Osterburger Rathaus angelaufen. „Für sämtliche fünf Dörfer sind die Aufgrabegenehmigungen in Arbeit“, macht der Bauamtsleiter deutlich.