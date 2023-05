Übers Spiel zum Ernst: Hunderte Gäste beim Tag der offenen Tür in Osterburg

Tag der offenen Tür der Feuerwehr Osterburg: Ganz vorn an der Kübelspritze, das machte den Kindern Laune.

Osterburg - Auch wenn es zwangsbedingte Pausen gab, an Traditionen wollen die Osterburger Feuerwehrleute festhalten. Am Mittwoch luden sie so wieder einmal zum Tag der offenen Tür ein und hunderte Besucher wollten sich das nicht entgehen lassen.