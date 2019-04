Nach einem Zusammenstoß auf einer Kreuzung bei Seehausen mussten vier Personen im Krankenhaus behandelt werden.

Seehausen l Mehrere Persinen sind am Sonnabend bei einem Autounfall auf der B189 in der Nähe von Osterburg verletzt worden. Unter den Verletzten sind auch zwei Kinder. Laut Polizeibericht wollte ein 65-jähriger aus Richtung Seehausen kommender VW-Fahrer die B 189 in Richtung Vielbaum überqueren. Er übersah dabei einen von rechts kommenden VW-Busses, die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt und in das Krankenhaus nach Seehausen gebracht. Im VW-Bus befanden sich noch die 13- und 14- jährigen Kinder der Fahrerin. Auch diese mussten leicht verletzt ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.