Unter Schirmen: Osterburger feiern Heiligabend auf Großem Markt mit Krippenspiel im Schneeregen

Der Gottesdienst an Heiligabend unter freiem Himmel und dazu mit Schneeregen – auch unter diesen unwirtlichen Bedingungen haben sich viele Osterburger die Weihnachtsbotschaft abgeholt.

Osterburg - Und es begab sich zu der Zeit, als die Christvesper von St. Nicolai zum zweiten Mal in Folge auf dem Großen Markt in Osterburg stattfand. Bei Schnee und Wind ging es am Heiligen Abend sogar noch unwirtlicher zu als im Vorjahr. Trotzdem waren Jung und Alt gekommen, um die Weihnachtsbotschaft zu hören.