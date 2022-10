Verbandsgemeinde Seehausen löst Feuerwehr Lindenberg auf

2013 fusionierten die Freiwilligen Feuerwehren von Lindenberg und Jeggel freiwillig mit einem symbolträchtigen Bild am Zehrengraben. Inzwischen sind beide Gruppen Geschichte.

Seehausen/Lindenberg - Nach der feierlichen Berufung und Vereidigung von frisch gewählten Führungskräften in den rund 30 Ortswehren in und um Seehausen musste der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung Anfang der Woche aber auch das Aus für die Freiwillige Feuerwehr Lindenberg beschließen.