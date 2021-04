Verbandsgemeinderat Arneburg-Goldbeck will Regeln für künftige Solarpark-Betreiber

Der Verbandsgemeinderat Arneburg-Goldbeck will Regeln, wie künftig Anfragen von Solarpark-Investoren zu beurteilen sind. Das wurde im Zuge der Diskussion zu Plänen in Dalchau deutlich.

Ein Investor für die Errichtung einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage hat einen Antrag eingereicht, welcher auch bewilligt wurde. Der Verbandsgemeinderat setzte jedoch zur Kritik an. Foto: Karina Hoppe

Arneburg-Goldbeck. Ein Antrag eines Investors für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Gemarkung Dalchau liegt vor. Auf 20 Hektar möchte er dort Energie gewinnen. Der Arneburger Stadtrat gab bereits grünes Licht für das Vorhaben. Der Verbandsgemeinderat musste zustimmen, tat das auch, allerdings mit kritischen Tönen. Besonders der Standort, der eine landwirtschaftliche Nutzfläche darstellt, wurde zum Schwerpunkt der Diskussion während der Sitzung des Arneburg-Goldbecker Verbandsgemeinderates.

„Ich bin kein Befürworter, landwirtschaftliche Flächen zu entziehen“, betonte Jörg Spanier (UWG Goldbeck). Das sahen auch andere Kommunalpolitiker in dieser Runde so. Arneburgs Bürgermeister Lothar Riedinger (CDU), der mit seinen Ratsmitgliedern Pro und Contra abgewogen hatte und den Plänen zustimmte, gab hierzu die Begründung. „Eine Bewirtschaftung erfolgt an dieser Stelle schon seit drei, vier Jahren nicht mehr.“

Wilfried Raup (Naturfreunde Wischer) gab zu Bedenken, dass dies „zu regeln sei wie beim Flächennutzungsplan Wind. Man kann nicht willkürlich sein Ok geben, auch im Interesse anderer.“ Im Sachlichen Teilflächennutzungsplan Wind sei aufgezeichnet, welche Flächen für derartige Zwecke zur Verfügung stehen. So ein umfassendes Instrument wäre bei solchen Vorhaben wie in Dalchau für den Verbandsgemeinderat hilfreich, war der Tenor der Diskussion.

„Wir brauchen Regeln“, betonte auch Verbandsgemeinde-Bürgermeister René Schernikau (parteilos), der jedoch den Antrag des Investors unterstützte. Die Landwirtschaft sei gerade in aktuellen Zeiten „nicht immer auf Rosen gebettet“. Durch die mögliche Pachteinnahme hätte das landwirtschaftliche Unternehmen „die Möglichkeit, seinen Betrieb zu erhalten“, verdeutlichte Schernikau.

Hassels Bürgermeister Alf Diedrich (CDU) könne sich vorstellen, dass das Gremium bei der Größe der künftigen Anlagen Einfluss nehmen sollte. „Komplett verwehren können wir uns nicht.“ Verbandsgemeinderats-Vorsitzender Norbert Kuhlmann sagte, dass ein mögliches Energie-Konzept nicht wenige Kosten nach sich ziehen würde. „Es ist inhaltlich anspruchsvoll“, betonte der Idener Bürgermeister, der den Plänen für die 30-Megawatt-Anlage in Dalchau nicht zustimmte. „Ich bin grundsätzlich gegen einen Entzug von landwirtschaftlichen Nutzflächen.“ Er gab zu Bedenken, dass die Verbandsgemeinde den „Wildwuchs dieser Solaranlagen nicht beherrschen“ könnte. Dass derzeit viele Anfragen bei der Verwaltung eingehen, bestätigt Fachbereichsleiterin Simone Kuhlmann.

Bei vier Enthaltungen und zwei Gegenstimmen konnte das Vorhaben beim Verbandsgemeinderat eine Mehrheit erreichen: So solle der zu erstellende B-Plan „Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage Dalchau“ in den Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde übertragen werden. Das ist Voraussetzung zur Genehmigung dieser Planung.