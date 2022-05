Verein aus Rochau plant mehrere Events im Sommer

Rochau - Der am 18. November2021 gegründete „Kulturverein zu Rochau“, der mittlerweile als eingetragener Verein aktiv ist, möchte den Ort und die Region mit einer neuen Veranstaltungsreihe beleben. „Wir planen für den Sommer Kulturnächte“, hat Vereinsvorsitzender David Riep mit seinen Mitstreitern das Ziel, mit Open-Air-Veranstaltungen Einwohner und Gäste anzulocken.

Nach seinen Vorstellungen könnten es im Sommer drei Abende sein, an denen Musik oder Literatur geboten werden. Da im Juni das traditionelle Lindenfest im Ort Einzug hält, hat der Kulturverein den Juli, August und September im Blick. „Das wollen wir definitiv in diesem Jahr realisieren“, müsse das Projekt zwar noch konkretisiert werden, aber an Ideen mangele es nicht, so David Riep. Eine erste Anfrage einer Band ist bereits vorhanden. Live-Musik sei stets ein Garant für stimmungsvolle Abende, weiß der Rochauer.

Der Kulturverein, der bisher aus zehn Personen besteht und sich über neue Mitglieder freuen würde, hat sich auch über andere mögliche Vorhaben ausgetauscht. Und da die Gemeinde noch im Besitz von nicht mehr genutzten Pflanzkübeln ist, war schnell eine weitere Idee „geboren“. Diese Behälter sollen wieder bepflanzt werden und somit das Dorfbild verschönern. „Dafür suchen wir Patenschaften“, hoffen Riep und die Kulturförderer, dass Familien aus Rochau für dieses Projekt gewonnen werden. Jene Familien sollen sich dann um ihre Pflanzen kümmern, was bedeutet, dass sie das regelmäßige Bewässern übernehmen. Eine Patenschaft sei schon in trockenen Tüchern, fünf werden noch gesucht. Die Pflanzkübel sollen dann in Nachbarschaft der Häuser der Paten-Familien aufgestellt werden.

Der Rochauer Kulturverein brachte sich bereits im Dezember in die mit der Kirchengemeinde organisierte Spielzeugausstellung in der Kirche ein. Ausstellungen seien immer ein interessantes Thema, so der Vereinsvorsitzende, der sich bereits mit Künstlerinnen darüber unterhalten hat. Ihm schwebt für den Monat Mai eine Ausstellung vor. „Die Kirche sei dafür ein geeigneter Ort.“

Im Rochauer Gotteshaus präsentierte im vorigen Jahr Oksana Niemann ihre Aquarelle. Die Veranstaltung „Aquarell trifft Buch“, die außerdem von Autor Jörn Birkenstock unterstützt wurde, fand großen Zuspruch im Ort. Über 1000 Euro wurden an Spenden gesammelt, die der Kulturverein für die aufwendige Orgelsanierung spenden möchte. Die von Robert Voigt aus Stendal vermutlich 1882 erbaute Orgel wurde durch einen Wasserschaden und Wurmbefall unbespielbar.

Desweiteren läuft eine weitere Spendensammlung des Kulturvereins: Postkarten mit dem von Oksana Niemann gemalten Bild der Rochauer Dorfkirche können unter anderem im Konsum oder im Landgasthof „Libelle“ für einen Euro erworben werden. Dieses Geld wird ebenfalls der geplanten Sanierung der Orgel zugute kommen. Der Verein hofft, dass die Sanierung dieses Jahr realisiert werden kann.

Angelika Fatteroth beim Notar-Termin Ende Januar. Der Kulturverein zu Rochau ist nun ein eingetragener Verein. Foto: Kulturverein