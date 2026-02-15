Viele Familien mit Kindern im Kreis Stendal warten seit Jahren auf einen besseren Spielplatz in ihrem Wohngebiet. Jetzt geben die zwei größten Vermieter der Stadt 10.000 Euro, damit endlich etwas passiert.

Der Spielplatz im Innenhof im Osterburger Neubaugebiet „An der Golle“ soll erneuert werden.

Osterburg. - Der Spielplatz im Wohngebiet An der Golle soll erneuert werden. Das fordern Anwohner und Lokalpolitiker bereits seit Jahren. Nun kommt frischer Wind in die Sache: Die beiden großen Vermieter, die Wohngenossenschaft und die -gesellschaft spenden jeweils 5.000 Euro dafür.