Nahwärme Verordnet: Biogasanlage in Iden vorläufig dicht

Die Biogasanlage der Firma Getec in Iden (Altmark) darf aufgrund einer Bundesverordnung nicht mehr beschickt werden. So wird das Nahwärmenetz des Wischedorfes neben Hackschnitzeln gezwungenerweise auch mit Erdgas und Erdöl gespeist. Und das in diesen Zeiten.