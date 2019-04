Für den Unterhalt der Touristinformation ruft die Hansestadt Seehausen schon länger nach einer finanziellen Unterstützung. Die kommt jetzt.

Seehausen l Lange haben die Stadt und die Verbandsgemeinde Seehausen um eine Vereinbarung zur Stadt- und Touristinformation gerungen. Nachdem der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vor rund anderthalb Wochen grünes Licht gegeben hat, segnete auch der Stadtrat am Donnerstagabend in seiner jüngsten Sitzung das Papier ab, das künftig regelt, wie die Einrichtung in Trägerschaft der Stadt für die Verbandsgemeinde und damit auch in gewissem Umfang für alle Mitgliedskommunen tätig werden kann.

Vertrag gilt rückwirkend

Das Paragrafenwerk gilt rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres. Die Stadt, die die Hoheit über das Personal behält und Eigentümer der Immobilie am Umfluter bleibt, hätte den Zuschuss in Höhe von 20 000 Euro gern und wenigstens zum Teil schon für das vergangene Jahr bekommen. Aber abgesehen davon, dass der Vertrag nicht zustande kam, lief in der Zusammenarbeit offenbar auch einiges nicht so, wie sich das die Verbandsgemeinde gewünscht hätte, formulierte es Bürgermeister Rüdiger Kloth in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates vorsichtig, ohne näher und nachträglich auf eine klärende Aussprache zwischen den kommunalpolitischen Gremien beider Ebenen einzugehen.

Zum künftigen Aufgabenkatalog, den die Verbandsgemeinde mit ihrem Zuschuss mitfinanziert, gehören unter anderem der Internetauftritt, das Gastgeberverzeichnis, der Veranstaltungskalender, Messeauftritte, der Neujahrsempfang, Tourismus und kulturelle Veranstaltungen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Zuschüsse für Zugang

Während die neue Vereinbarung für den Besucher keine spürbaren Veränderungen mit sich bringt, wartet die Stadtinfo äußerlich mit einer Neuerung auf. In diesen Tagen nimmt der barrierefreie Zugang Gestalt an. Heißt, dass aus Betonsteinen eine rollstuhlgerechte Rampe und neue Treppenstufen angebaut wurden. Weil die mehr Platz als der alte Zugang brauchen, musste die Zufahrt für Wohnmobile erweitert werden. Außerdem wurde in dem Zusammenhang der Fahrradstellplatz befestigt.

Mit dem Tiefbauer gab es gestern schon eine Teilabnahme. Abgearbeitet ist das Projekt damit nicht. Es folgt noch ein Sicherheitsgeländer. Außerdem soll die Eingangstür ohne Schwelle, dafür mit automatischer Öffnung so erneuert werden, dass alle Ansprüche für die künftige Barrierefreiheit und damit auch die Vorgaben des Fördermittelgebers erfüllt sind, so Bürgermeister Detlef Neumann gestern bei einem Vor-Ort-Gespräch.