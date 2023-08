Party mit „Gestört aber GeiL“ Volle Hütte: Mega-Party an Landessportschule Osterburg überrascht selbst den Veranstalter

Der Seehäuser Veranstalter Daniel Lange möchte in Osterburg an die einstigen Sparkassencup-Partynächte anknüpfen und reaktivierte das Event am Sonnabend unter eigener Flagge. Die Premierenveranstaltung war schon mal ein Erfolg.