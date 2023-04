Straßenbau Vollsperrung für den ersten Seehäuser Kreisverkehr

Bislang wurden an der L 2 in Höhe der Seehäuser Zollbrücke nur die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen neu geordnet. Nach Ostern soll an der Stelle mit dem Bau eines Kreisverkehrs begonnen werden.