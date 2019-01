Mit bewährter Mannschaft nimmt der Kultur- und Sportverein der Altgemeinde Königsmark (KSAK) die kommenden Aufgaben in Angriff.

Rengerslage l Andreas Schulz bleibt Vorsitzender, Ronald Roefe sein Stellvertreter. Der KSAK setzt bei der Führungsriege auf Kontinuität. Bei der Jahreshauptversammlung am 18. Januar in der Bauernstube in Rengerslage blickten die anwesenden Mitglieder nicht nur auf die vielen Aktivitäten des Vorjahres zurück, sondern sprachen sich bei den Wahlen zum neuen Vorstand für das bewährte Team aus, das demzufolge für die kommenden zwei Jahre gewählt wurde.

Der achtköpfige Vorstand erhielt einstimmig das Vertrauen, konnte Wahlleiter Rainer Moser bei der Abstimmung festhalten. Andreas Schulz, der im Vorjahr das Amt von Ronald Roefe, der um etwas Entlastung bat, übernahm, bedankte sich für die Wiederwahl und versprach, den Aufgaben gerecht und den 2011 gegründeten Verein würdig vertreten zu wollen. „Wir sind aber auf eure Unterstützung angewiesen“, betonte der Vorsitzende, wohlwissend, dass sich der Vorstand in der Vergangenheit stets auf seine Mitglieder verlassen konnte. In diesem Zusammenhang bedankte er sich bei allen Helfern und Organisatoren. Der KSAK-Chef erinnerte zuvor in seinem Bericht an vom Verein organisierte Veranstaltungen wie das Osterfeuer, die Busreise nach Potsdam, das im September veranstaltete dreitägige Dorffest mit seinen zahlreichen Gästen, das Kartoffelfest in Rengerslage, an die Halloweenparty oder den Adventsmarkt. Die Veranstaltung zur „Kultourspur“ am Pfingst-Wochenende zog hingegen nur wenig Gäste an. Deshalb wurde entschieden, auf die Organisation in diesem Jahr zu verzichten.

Zum neuen Veranstaltungsplan zählen wieder die bekannten Termine, wie die 25. Auflage des Dorffestes vom 13. bis 15. September, für das die Vorbereitungen schon laufen und bereits eine Band verpflichtet werden konnte. Am 22. Juni will der KSAK zu einem Sommerfest einladen. Auch für diese Party gibt es erste Ideen, die von einem Menschenkicker-Turnier bis zu einem Kindersportfest reichen. Diskutiert wurde auch das Osterfeuer, das ansonsten in Rengerslage und Königsmark über die Bühne gegangen war, jedoch künftig nur noch an einem Ort stattfinden soll. Im April soll dieses in Rengerslage abgebrannt werden, ergab die Abstimmung.

Zu Beginn der Zusammenkunft informierten Verantwortliche über den vom Zweckverband Breitband Altmark geplanten Ausbau der Haushalte in Königsmark mit Glasfaser für leistungsfähige Internet-Anschlüsse. Voraussetzung für die Realisierung ist, dass sich ein Großteil der Einwohner beteiligt. Im Februar werden die Verantwortlichen Bilanz ziehen. Die notwendigen Unterlagen (Vorverträge) erhalten die Einwohner auch in der Königsmarker Kindertagesstätte „Kleiner Fratz“.