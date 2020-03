Der Weltenbummler Ronald Prokein aus Rostock hat in der Osterburger Bibliothek über sein Reiseabenteuer berichtet.

Osterburg l Prokeins Reise führte über Nordostsibirien bis nach Marble Bar, dem heißesten Ort Australiens, berichtet. Mit dabei war sein Reisepartner Andy Winter und der Schäferhund „Arthus.“

Als Gefährt wählten sich die Globetrotter einen Lada Niva aus. Der russische und vor allem robuste Geländewagen war stolze 19 Jahre alt und hatte am Ende dieser unvergesslichen Reise um die 25 000 Kilometer mehr auf der Uhr. Wetterexperte Jörg Kachelmann war von dem Vorhaben begeistert und sicherte Prokein und Winter neben weiteren Sponsoren ebenfalls seine finanzielle Unterstützung zu. Allerdings erhielten die beiden Abenteurer einen Auftrag des bekannten Wettermanns: Sie sollten zwei Temperaturmessstationen in dem kleinen Ort Jutschjugei aufbauen. Die meteorologischen Geräte sollten damit beweisen, dass das Dorf noch eisiger ist als der offiziell kälteste bewohnte Ort der Welt, Oimjakon (-71,2 °C). Die Installation der Geräte im gefrorenen Boden war die reinste Tortur, doch die Auswertung der Messergebnisse sorgte ein Jahr später für eine kleine meteorologische Sensation. Denn das 300-Seelen-Dorf ist im Schnitt um die zwei Grad kälter als Oimjakon.

Trotz einiger Pannen und kleineren Unfällen hielt der Lada Niva durch und brachte das Trio in die unwirtlichsten Gegenden Russlands. Darunter befuhren sie auch die kälteste Straße der Welt, den Kolyma-Highway. Weitere faszinierende Eindrücke und Geschichten erlebten die Norddeutschen beispielsweise bei ihren Durchfahrten in der Mongolei, China, Vietnam, Laos, Thailand, Singapur und schlussendlich in Australien. Dabei gab es allerdings auch einige emotionale Einschnitte zu verkraften. In der Mongolei mussten sie ihren Schäferhund „Arthus“ und den Lada Niva aus landesspezifischen Gründen bei Bekannten zurücklassen. Ein Wiedersehen sollte es erst sieben bis zehn Wochen später geben. Prokein und Winter reisten die letzten Teilstücke also unter anderem per Bahn, Bus oder als Anhalter im Lkw oder Pick-Up mit. In Australien kauften sie einen alten Toyota, um das Endziel in Marble Bar zu erreichen. Ronald Prokein entschied sich dafür, die letzten 100 Kilometer bei 43 Grad Celsius durch die menschenleere Prärie zu laufen. „Weil ich ein bisschen verrückt bin. Ich wollte nichts geschenkt haben und ich wollte meine Umgebung und die Natur einfach intensiv wahrnehmen.“ Der fast zweistündige Vortrag (ohne Pause) sorgte beim Osterburger Publikum für Begeisterung, reichlich Applaus zollte Respekt für die erbrachten Leistungen der norddeutschen Abenteurer.