Die VR Plus Altmark-Wendland zieht eine positive Bilanz für 2022. Mehr noch: Erstmals konnte die Genossenschaft alle Geschäftsfelder zusammengenommen mit ihrer Bilanzsumme die Milliardengrenze knacken. Auch im Agrarbereich ist trotz Widrigkeiten von einem „ordentlichen Ergebnis“ die Rede.

VR Plus Altmark-Wendland knackt im Jahr 2022 die Milliarde

Rund 600 Personen, vor allem Mitglieder der VR Plus Altmark-Wendland, kamen zur Generalversammlung nach Seehausen.

Seehausen - Voller ging es kaum. Die Wischelandhalle Seehausen war am Dienstagabend wirklich bis auf den allerletzten Platz besetzt, das Interesse an der „105. ordentlichen Generalversammlung“ der VR Plus Altmark-Wendland groß.