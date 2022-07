„Wagen & Winnen“: Drei Schwestern laden zu Kunst und Kultur nach Losse ein

Losse - „Es ist so schön, hier zu sein – allein die Atmosphäre auf dem Hof mit dem Nussbaum! Beschaulich und gemütlich. Und so viel Unterhaltung!“, schwärmte Ingrid Jabke am Sonnabend in Losse. Erstmals wurde der alte Pfarrhof Schauplatz eines Kulturbeitrags für die Aktion „Wagen und Winnen“.