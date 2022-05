Pachtvertrag mit dem Elbehof läuft aus Wahrenberg: Flusscafé „Anne~Elbe“ vorerst Geschichte

Mit ihrem Flusscafé „Anne~Elbe“ schrieb Anne Zinke als Quereinsteigerin in Wahrenberg direkt am Elbdeich quasi Gastronomiegeschichte, die es bis in Spiegel online schaffte. Damit ist erst einmal Schluss. Sie muss das alte Fährhäuschen aufgeben, will aber anders weitermachen.