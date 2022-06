Seehausen - Die Brandgefahr wächst: reife Getreideflächen, knochentrockene Wälder und kein ausreichender Regen in Sicht. Die Feuerwehrleute der Verbandsgemeinde Seehausen haben auch so genug zu tun. Und dann sind da noch die Waldbesetzer im Losser Forst, die in der Altmark gegen den Bau der A14 protestieren.