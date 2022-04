Losse - Die Waldbesetzer von Losse wollen beim zuständigen Verwaltungsgericht Klage gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises Stendal einreichen. Darüber informierten am Mittwoch zwei Personen aus dem Camp während eines unangekündigten Besuchs seitens der Volksstimme. Der Landkreis Stendal hat am 6. Oktober eine neue Allgemeinverfügung für die Versammlung im Losser Forst erlassen. Sie tritt ab dem 21. Oktober in Kraft. Theoretisch.