Waldbesetzung Seehausen: Kommunalpolitiker hoffen auf eine friedliche Demonstration

Seehausen - Als die Baumbesetzerszene vor drei Wochen bei Losse ihre ersten Zelte aufschlug und sich im Seehäuser Forst wähnte, schmunzelte mancher wegen der Ortsunkenntnis. Inzwischen ist klar, dass es sich die radikalen Umweltschützer, wie sie sich selbst gern nennen, per GPS-Navigation für Ordnungshüter schwer erreichbar exakt auf der Trasse der geplanten A14 häuslich eingerichtet haben, um zwischen Osterburg und Seehausen/Vielbaum einen der letzten Abschnitte des 155 Kilometer langen Fernstraßenprojektes zu verhindern.

Weil sie mit Verweis auf die Verkehrswende im Zeichen des Klimawandels gegen ein lang geplantes Verkehrswegeprojekt zu Felde ziehen, aber auch die Wertegesellschaft in Frage stellen, ist ihnen der Unmut aus vielen Richtungen sicher. Nachdem der Besitzer der betreffenden Fläche bereits am 29. April Anzeige erstattet hat und damit klar machte, dass er das Treiben nicht dulden will, fehlt vielen Außenstehenden das Verständnis dafür, dass die öffentliche Hand noch immer nicht mit Räumung reagiert.

In einem Pressegespräch, an dem alle Bürgermeister der Verbandsgemeinde Seehausen teilnahmen, bekannte sich Landrat Patrick Puhlmann am Donnerstag, 20. Mai, zur Zuständigkeit des Landkreis Stendal, erklärte aber auch, welche Hürden der Gesetzgeber aufgebaut hat, bevor ein Richter der verlangten Räumung zustimmen würde. Noch bewege man sich im Ordnungswidrigkeiten- und nicht im Straftatenbereich.

Langwieriges Verfahren droht

Bis der Staat zum letzten Mittel greift, gelte es Regeln einzuhalten. Das, so Puhlmann, sei ein langwieriges, vielleicht langweiliges, aber unumgängliches Verfahren.

Die erste Stufe hat der Landkreis vor anderthalb Wochen unter Polizeischutz mit der dokumentierten Vor-Ort-Bekanntgabe der Verstöße gegen Ordnungs-, Umwelt oder Baubestimmungen mit Fristsetzung hinter sich gebracht. Wobei nicht klar ist, wem man Bußgeldbescheide oder neue Forderungen zusenden soll, weil sich die Baumbesetzer allen erkennungsdienstlichen Aktivitäten entziehen. Inzwischen hat sich die Zahl der vormals drei Plattformen sogar ebenso verdreifacht wie die Zahl der Baumbesetzer.

Zwei Wochen vor der Landtagswahl hat der AfD-Landesverband am Freitag, 21. Mai, zu 18.30 Uhr vor dem Seehäuser Bahnhof, der den Baumbesetzern als Basislager dient und auf den es in der Nacht zu Montag einen Brandanschlag gab, zu einer Kundgebung unter dem Motto: „Rechtsbruch beenden – Räumung jetzt! Ja zur A14!“ eingeladen.

Auch verbal abrüsten

Darüber, was nach der wöchentlichen Mahnwache der Umweltaktivisten passieren wird, lässt sich nur orakeln. Aufrufe in den sozialen Netzwerken haben jedenfalls die Polizei in Alarmbereitschaft versetzt. Trotz unterschiedlicher politischer Ansichten waren sich Landrat und Bürgermeister einig, mit ihrem Treffen ein Zeichen zur Deeskalation zu setzen und alle Demo-Teilnehmer zur verbalen Abrüstung sowie zu einem friedlichen Dialog aufzufordern. Da eine Demokratie unterschiedliche Meinungen aushalten müsse, schlugen die Kommunalpolitiker den Waldbesetzern erneut eine Gesprächsrunde vor. Ob das Angebot angenommen wird, ist fraglich, wenn sich selbst Puhlmann als Autobahnkritiker zum Ende des Planungsverfahrens und zum Bau der A14 bekennt.