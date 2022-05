Waldweg zwischen Krüden und Tannenkrug bleibt eine halbe Sache

Krüden - Die Befestigung des Waldweges von Krüden bis Tannenkrug wird nun doch nicht fortgeschrieben. Nachdem die Gemeinde Aland die ersten beiden von insgesamt rund 3,6 Kilometern im Sommer des vergangenen Jahres befestigen ließ, lehnte es der Gemeinderat Zehrental in seiner jüngsten Sitzung ab, die etwa anderthalb Kilometer in der eigenen Gemarkung instand zu setzen. Heißt, die Piste auf einer Breite von rund vier Metern so zu befestigen, dass besonders Feuerwehreinsatzfahrzeuge bei einem Waldbrand schneller und sicherer in das riesige Waldgebiet kommen, das sich zwischen der L 2 und der B 189 befindet und auf breiter Front über den Seehäuser Stadtforst bis Osterburg anbindet. Die restlichen 200 Meter führen über das Territorium der Gemeinde „Altmärkischen Höhe“.