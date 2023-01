Warum 2023 in Osterburg keine Straße grundhaft saniert wird

Dieses Foto zeigt ein Schlagloch in der August-Bebel-Straße in Osterburg.

Osterburg - Der letzte Straßenausbau liegt schon Jahre zurück: 2017 nahm die Einheitsgemeinde in Osterburg den Ausbau des nördlichen Teilstückes der Ernst-Thälmann-Straße in Angriff. Seitdem hat die Kommune nicht mehr in die Erneuerung von Straßen im Osterburger Stadtgebiet investiert. Auch die Pläne zur Neugestaltung des südlichen Abschnittes der Ernst-Thälmann-Straßen, die Rathaus und Stadtrat eigentlich fest auf den Zettel hatten, verschwanden wieder in der Schublade. Und dort bleiben sie wohl nicht nur in diesem Jahr.