Warum das Verwaltungsgebäude in Osterburg vor einer ungewissen Zukunft steht

Das Verwaltungsgebäude an der Thälmann-Straße in Osterburg ist neben dem Rathaus der zweite Dienstsitz der Stadt.

Osterburg - Eigentlich sollte das Verwaltungsgebäude an der Ernst-Thälmann-Straße in Osterburg irgendwann in den kommenden Jahren zu einem Kinderhort umgebaut werden. Das hat der Stadtrat im Dezember 2018 beschlossen. Doch im Sommer 2021 kündigte der Landkreis Stendal die bisherige Hort-Außenstelle in der Anne-Frank-Schule. Deshalb zur Eile gezwungen, richtet die Kommune bis zum 1. Mai neue Horträume in der früheren Agentur für Arbeit an der Mühlenstraße ein. Und das Verwaltungsgebäude?