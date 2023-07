Straßenbau Warum die gute alte Poststraße in Osterburg im Kreis Stendal immer noch Baustelle bleibt

Erst Mai, dann Juni und Juli. Nun ist August 2023 und ein Ende der Bauarbeiten in der Poststraße in Osterburg sind noch nicht in Sicht. Der Bauleiter der Tiefbaufirma Punzel in Stendal nennt Gründe.