Warum die neue Biesebrücke für Rossau wichtig ist

Die Arbeiten an einer neuen Biesebrücke am östlichen Dorfrand von Rossau sind abgeschlossen. Mit der Brücke verbinden Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) und Ortsbürgermeister Bernd Drong eine besondere Erwartung.

Rossau - Seit Mai 2021 hat ein Unternehmen aus Dannenberg in Rossau an einer neuen Biesebrücke gearbeitet. Am Donnerstag wurde die Flussüberquerung abgenommen und für den Verkehr freigegeben.