In einem Dorf im Kreis Stendal ist die Freude über den neuen Spielplatz getrübt. Denn bezahlt wurde der 34.000 Euro teure Kletterturm von Geld aus den Windrädern in der Umgebung - doch die brachten weniger ein als gedacht. Kein Einzelfall.

Warum ein Dorf im Kreis Stendal wegen EEG-Geld jetzt 21.000 Euro Schulden hat

34.000 Euro hat der neue Kletterturm auf dem Spielplatz in Düsedau gekostet – so viel Geld sollten die Windräder dem Ort in einem Jahr einbringen.

Osterburg. - Mehr als eine halbe Million Euro sollen die Windräder rund um Osterburg jedes Jahr in die Stadtkasse wehen. So steht es zumindest in den Verträgen, die mit den Betreibern ausgehandelt wurden. 2025 ist das „Akzeptanzgeld“ – wie es einige Ortsbürgermeister nennen – erstmals geflossen. Die Volksstimme hat wollte wissen, wofür es ausgegeben wurde. Dabei stellt sich heraus: Ein Dorf hat wegen des vermeintlichen Geldsegens jetzt Schulden.