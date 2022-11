Wasserverband investiert in neue Leitungen und Kanäle

Der Wasserverband legt an der Wiesenstraße in Osterburg los. Dort sowie später im westlichen Teil der Poststraße werden Trink- und Abwasserleitungen erneuert.

Osterburg - Bauleute nehmen das nördliche Ende der Wiesenstraße in Osterburg in Beschlag. Dort sollen im Auftrag des Wasserverbandes Stendal-Osterburg Trinkwasserleitung und Abwasserkanal erneuert werden. Die Arbeiter legen mit der Trinkwasserleitung los. „Das ist so nötig, weil wir Baufreiheit für die Schmutzwasser-Arbeiten schaffen müssen. Die heutige Trinkwasserleitung liegt im geplanten Schmutzwasserbereich“, erklärt Olaf Schmidt, Investbauleiter beim Wasserverband. Zuerst würden die neue Trinkwasserleitung gebaut und die Hausanschlüsse rekonstruiert, dann werde die bisherige Trinkwasserleitung außer Betrieb genommen. Erst danach folgen die Arbeiten am Schmutzwasserkanal.