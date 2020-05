Vom neuen Aufwind in Folge der Corona-Pandemie spüren auch die Mitglieder der Osterburger Gartenanlage „Aufbau“ etwas.

Osterburg l Nachdem die Gartenfreunde der Anlage „Aufbau“ ihren ersten Arbeitsein-satz absolviert hatten, zogen am Sonnabend die Kleingärtner des Vereins „Zur Erholung“ mit ihren beiden Sparten „Am Bültgraben“ und „Abendfrieden“ nach. „Es ist ja durch Corona so vieles liegen geblieben. Nun darf man ja wieder zu fünft in einer Gruppe sein“, berichtete die Vorsitzende Heike Peters-Busch.

Bei der Arbeitsaufteilung wurde dennoch auf genügend Abstand geachtet. Allen voran die in diesem Jahr nicht bewirtschafteten vier Tafelgärten der „Facultas“ wurden durch die insgesamt 18 anwesenden Kleingärtner wieder auf Vordermann gebracht. Neben Hacke, Harke und Eimer kamen allerdings noch andere Gerätschaften zum Einsatz. „Die Motorsense und der Rasenmäher sind heute die Hauptwerkzeuge, um erstmal wieder Ordnung reinzubringen“, begründete die Vorsitzende eine systematische Vorgehensweise.

Zu den tatkräftigen „Maschinisten“ zählte auch Holger Stendel. Der junge Mann ist erst seit Kurzem stolzer Pächter eines Kleingartens. Momentan kein Einzelfall. „Wir hatten innerhalb von 14 Tagen sechs Neuaufnahmen. Und es kommen immer wieder Anfragen rein“, freut sich Heike Peters-Busch. Selbst während des Arbeitseinsatzes wurde eine weitere Neuaufnahme für die momentan so beliebte grüne Oase durchgeführt. „Vor allem für die Kinder ist so ein Garten doch schön. Man ist draußen an der frischen Luft und der Effekt mit dem Kennenlernen von Blumen, Obst und Gemüse stellt sich zudem so ganz nebenbei ein“, berichtete die junge Frau, die sich von nun an frisch gebackene Kleingärtnerin nennen darf. „Ich glaube nicht, dass die neuen Mitglieder nur vorübergehend und wegen der Corona-Krise bleiben. Man sieht jetzt schon, wie fleißig sie sind und wie viel sie bereits in ihre Parzellen investieren.“ Die Vorsitzende ist positiv gestimmt. Der Verein zählt momentan rund 90 Mitglieder bei insgesamt 140 Parzellen in beiden Sparten. Mit 79 belegten Gärten ist der „Bültgraben“ voll. Etwa die Hälfte weniger ist es im „Abendfrieden“, der somit noch einiges an Kapazitäten für neue Mitglieder bietet. „Der Positiv-Trend ist auch wirklich das einzig Gute für uns an der Krise. Ansonsten fallen ja unsere gesellschaftlichen Treffen, wie unser Sommerfest in diesem Jahr komplett aus. Das ist echt schade.“

Bilder Im „Abendfrieden“ gibt‘s noch freie Parzellen. Wer hat Lust? Foto: Stephan Metzker



Holger Stendel ist seit kurzem Pächter eines Kleingartens und zeigte sich beim ersten Arbeitseinsatz engagiert mit dem Rasenmäher. Foto: Stephan Metzker



Geplant ist allerdings im späteren Jahresverlauf zumindest die traditionelle Dankeschön-Veranstaltung durchzuführen. Doch bis dieses Vorhaben konkretere Züge annehmen kann, müssen sich die Gartenfreunde noch gedulden.