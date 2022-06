Wehrleiterkrise: Hilft Arneburg-Goldbeck ein „Gerätewart plus“?

Goldbeck - Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ringt weiterhin um eine Lösung für die ab November unbesetzte Feuerwehrspitze. Wie Bürgermeister René Schernikau (parteilos) mitteilt, habe das gemeinsame klärende Gespräch mit VG-Wehrleiter Michael Nix und dessen Stellvertretern Marcel Prodehl und Dirk Raschke aus persönlichen Gründen der Wehrleiter noch nicht stattfinden können. Auf ein Umstimmen der drei Herren sei indes auch gar nicht zu hoffen. So betonte Nix gerade nochmals, „dass ich definitiv dabei bleibe und das gilt soweit ich weiß auch für meine Stellvertreter“. Dass noch andere Feuerwehrleute in die Bresche springen, sei unwahrscheinlich. Wie Nix mitteilt, gibt es in der ganzen Verbandsgemeinde nur etwa zehn Kameraden, „die die ausreichende Qualifikation dafür besitzen und da hab ich uns drei schon mitgezählt“.