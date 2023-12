Weihnachtshunde aus der Altmark

Kossebau. - Japanisches Hundeglück für Jutta Schulze aus Kossebau. Nicht nur die altmärkische Züchterin geht mit einem Lächeln in den Jahreswechsel 2023/24. Fünf ihrer Akita-Schützlinge haben zu Weihnachten ein neues Zuhause gefunden. Aiumi bleibt bei ihr.

Elf Wochen herrschte bei Jutta Schulze der schönste Ausnahmezustand, den sich die Züchterin vorstellen konnte. Oft hatte sie über die tapsigen Erkundungsversuche der sechs Welpen gelacht, jetzt denkt sie mit einem weinenden Auge daran zurück. Doch eine leidenschaftliche Hundetrainerin wie sie kann erst ruhig schlafen, wenn sie ihre Kleinen auf das Leben da draußen gut vorbereitet hat. „Und so haben wir jede freie Minute genutzt“, erzählt die 57-Jährige. „Wir haben andere Tiere kennengelernt, sind Auto gefahren und haben gelernt, dass vorbeifahrende Autos, Lkws, Traktoren und Sirenen nichts Schlimmes bedeuten.“

Liebevolle Hände gefunden

Als sich die ersten Interessenten telefonisch meldeten, hörte Jutta Schulze genau hin. Wer nicht den gewünschten Eindruck machte, fiel als Anwärter gleich raus. Nur mal zum Füttern vor die Tür gehen und nach dem Hund sehen, das kommt bei ihr nicht in die Tüte. Die erhofften liebevollen Hände hat sie jetzt für alle gefunden.

„Zum Beispiel war da ein Ehepaar aus Schildau in Sachsen, das über den Verlust ihres Akitas schwer hinwegkommt. Da tröstet man natürlich gerne. Sie haben jetzt Akeno“, sagt die Züchterin. Dessen Bruder Akio ist als Zweithund zu einer Familie nach Bayreuth gezogen und bringt dem Seniorhund noch turbulente Tage. „Sein Frauchen wird eine Hundeschule eröffnen und sicherlich alle zum Staunen bringen“, freut sich Jutta Schulze. Akihiro hingegen wird in Bad Malente (Schleswig-Holstein) fleißig zur Hundeschule gehen genauso wie seine Schwester Azumi in Übach-Palenberg (Nordrhein-Westfalen). In ihren Augen werden die Zwei als Kronprinz und Kronprinzessin sicher eine wundervolle Zeit haben und viel Aufmerksamkeit bekommen. Asami hat wiederum in einer vierköpfigen Familie in Staßfurt (Sachsen-Anhalt) als Zweithund ein neues Zuhause gefunden. „Da freut sich besonders schon die Oma, und ich weiß, der Hund hat Rundumbetreuung“, ist die Züchterin überzeugt. Wer zu wem passt, das hatte sie von vornherein im Blick.

Ja, und ihre Aiumi, die Jutta Schulze am liebsten behalten wollte, die passt eben am besten zu ihr selbst. Sie wird bei Papa und Mama im Rudel erzogen und bleibt in Kossebau. Auch sie soll sich eines Tages auf Ausstellungen zeigen.

„Ich bin so stolz. Und das Schöne ist, mit mir freuen sich so viele Leute“, bemerkt die Altmärkerin. Der erste Wurf des japanischen Nationalhundes brachte eine Menge Neuland mit sich. So musste sich Jutta Schulze einen Zwingernamen überlegen, der territorial gebunden ist und in Belgien vom FCI eingetragen wird. Ihre Wahl fiel auf Kuri no hana kara, was übersetzt „Von der Kastanienblüte“ heißt und an die schöne Allee vor der Haustür erinnert.