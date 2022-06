Weihnachtsmarkt Osterburg alias „Lichterglanz“ wegen Corona doch mit 3G-Regel

Osterburg - Gestern am frühen Vormittag war es noch verdächtig ruhig auf dem Hilligesplatz. Wird der „Osterburger Lichterglanz“ doch abgesagt? Nein, der Weihnachtsmarkt findet statt, aber die Corona-Sicherheitsregeln wurden verschärft. Laut Dekret aus Magdeburg gelten die 3-G-Regeln. Eintritt haben also nur Menschen, die sich gegen Corona impfen ließen, die genesen sind oder negativ auf das Virus getestet wurden. Und dies alles nachweislich. Ein Sicherheitsdienst kontrolliert die Belege an den beiden Eingängen in der Breiten Straße. „Wir suchen noch nach einer Möglichkeit, dass man sich auch vor Ort testen lassen kann“, sagte Ausrichter Torsten Engels gestern Nachmittag. Falls jemand am Freitag auf Arbeit getestet wurde und darüber den negativen Bescheid hat, gelte der auch noch am Abend für den Markt.