Spontanbesuch auf dem Campingplatz Werben (Altmark) mitten in der Saison. Radlerin Anke Wurmstädt (56) aus der Nähe von Bad Gandersheim kommt und bittet um Herberge. Eine Plane über dem Kopf würde ihr schon reichen, Ehepaar Wolff baut ihr ein ganzes Zelt auf. Besser geht’s nicht, sagt der Gast.

Welch' Service - im Campingplatz am Elberadweg wird Frau Wurmstädt sogar das Zelt aufgebaut

Tadaaa! René und Isolde Wolff vom Campingplatz in Werben am Elberadweg bauten Radfahrerin Anke Wurmstädt eines ihrer Notfall-Zelte auf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Werben - Heute ist sie nicht viele Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, sagt Anke Wurmstädt am Sonnabendnachmittag. Sie habe in einer Pension in Schollene übernachtet, unterhielt sich noch prächtig mit dem Vermieter über das Leben und die Welt. „Ich liebe das“, sagt die 56-Jährige aus der Nähe von Bad Gandersheim.