Die Wohnungsgesellschaft Osterburg zählt weniger unvermietete Wohnungen als ein Jahr zuvor. Dennoch will sich die Gesellschaft von Immobilien trennen.

Weniger Leerstand - Osterburger Wohnungsgesellschaft will trotzdem Miethäuser verkaufen

Noch ist dieses Haus an der Wallpromenade in Osterburg im Besitz der Wohnungsgesellschaft.

Osterburg - Um sieben Prozent hat sich bei der Wohnungsgesellschaft Osterburg der Bestand an leeren Appartements in den zurückliegenden Monaten verringert. Gegenwärtig seien noch rund 20 Prozent der 622 eigenen Appartements unvermietet, sagt Geschäftsführer Steffen Seifert. Er macht die erfreuliche Entwicklung an mehreren Gründen fest.