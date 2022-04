Werbener Arbeitskreis plant Aktion in der Vorweihnachtszeit

Die Alte Schule in Werben wird weiter aufgewertet. Ältere Fenster sollen unter anderem gegen neue ausgetauscht werden.

Werben - Die Akteure des Arbeitskreises Werbener Altstadt haben auch in den vergangenen Monaten wieder einiges geschaffen und blicken gespannt auf die nächste Zeit. Besonders der vorerst letzte Sanierungsabschnitt an der historischen Alten Schule wird den AWA beschäftigen. Die Mitstreiter aus den Reihen des 2004 gegründeten Arbeitskreises werden am 8. Oktober während der Jahreshauptversammlung Bilanz ziehen.