Mit den Siegen der Frauen und Männer aus Lichterfelde ging der Löschangriff beim Ausscheid der Wehren der VG Seehausen zu Ende.

Lichterfelde l Die Feuerwehr-Mannschaft aus Lichterfelde räumte bei den Meisterschaften auf Verbandsgemeinde-Ebene am Sonnabend ordentlich ab! Sowohl die Frauen als auch die Männer legten bei der Königsdisziplin, dem Löschangriff, die 90-Meter-Strecke am schnellsten zurück. Aber nicht nur der Gastgeber feierte – alles in allem erzielten die teilnehmenden Mannschaften bei idealen äußeren Bedingungen gute Resultate. Der unterhaltsame Vormittag trug nebenbei zum Zusammenhalt der Feuerwehren bei.

Bei der Siegerehrung gratulierten Verbandsgemeinde-Bürgermeister Rüdiger Kloth, Kreisbrandmeister Ringhard Friedrich, Hauptkampfrichter Olaf Günther und Lichterfeldes Ortswehrleiter Christian Schneider den Mannschaften. Den Löschangriff der Männer gewann Lichterfelde in 22,55 Sekunden vor Drüsedau/Losse (26,22) und Bretsch/Dewitz (28,64). Auch die Zeit der Lichterfelder Damen von 32,27 Sekunden wurde auf dem Sportplatz nicht unterboten. Sie verwiesen Losenrade (35,61) und Krüden/Vielbaum (45,55) auf die Plätze zwei und drei. Den Löschangriff der Jugend gewann Neukirchen/Schönberg (44,41 Sekunden) vor Aulosen I (46,20) und Aulosen II (47,50).