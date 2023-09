Die Stadt Osterburg will ihren Rathaus-Standort ausbauen, um dort alle Mitarbeiter der Verwaltung unterzubringen. Architekt Uwe Gänsicke aus Hamburg stellte Stadtpolitikern vor, was bisher geplant ist.

Osterburg - Platz für bis zu 40 Mitarbeiter, bürgerfreundlich und möglichst weitgehend barrierefrei: So soll sich das Rathaus am Kleinen Markt in Osterburg nach dem Umbau und der Erweiterung des Verwaltungsstandortes durch einen Neubau an der Burgstraße darstellen.