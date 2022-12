Klo-Problem Wie der Osterburger Bürgermeister endlich für eine öffentliche Toilette in der Stadt sorgen will

Wie bekommt die Stadt Osterburg ihr Klo-Problem in den Griff? Mehrfache Nachfragen zum Anmieten einer öffentlichen Toilette in der Stadtpassage sind ohne Ergebnis geblieben. Nun kündigt Bürgermeister Nico Schulz eine neue Möglichkeit an.