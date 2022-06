Wie die Wohnungsgenossenschaft Osterburg in die „Platte“ investiert

Ein Kran blockierte die Karl-Marx-Straße in Osterburg. Im Auftrag der Wohnungsgenossenschaft hievte er schwere Bauteile über einen Wohnblock. Die Osterburger Wohnungsverwalterin setzt im Quartier An der Golle Modernisierungsarbeiten um.

Osterburg - An vier Hauseingängen in der Osterburger Karl-Marx-Straße 26-34 haben Handwerker seit Ende Mai Treppenhausfassaden demontiert. Schwere Bautechnik unterstützte bei der Arbeit. So hob ein Kran, der über mehrere Tage hinweg die Fahrbahn der Straße in Beschlag genommen hatte, Bauteile über den Fünfgeschosser hinweg. „Für einen Lückenschluss“, wie Lars Seibicke erklärt.