Die Einheitsgemeinde will über einen niedersächsischen Investor im Norden von Osterburg ein Eigenheimgebiet entwickeln, zwei lokale Unternehmer planen Häuser am Schwarzen Weg. Seit längerem öffentlich bekannt, ist es in den zurückliegenden Monaten still um die Pläne geworden. Wie steht es um die neuen Wohngebiete?

Osterburg - Die Entscheidung fiel hinter verschlossenen Türen: Anfang Juli 2022 stimmte der Osterburger Stadtrat in nichtöffentlicher Runde dafür, ein 3,2 Hektar großes Grundstück zwischen den Straßen Am Mühlenberg sowie An der Schanze für 300 000 Euro an die AKH GmbH in Hannover zu verkaufen. Dort soll das niedersächsische Unternehmen ein neues Wohngebiet mit 40 Wohneinheiten erschließen. Acht Monate später ist von entsprechenden Aktivitäten auf dem Osterburger Weinberg indes nichts zu sehen.