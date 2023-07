Naturschutz Wie Mensch und Tier vom Artenschutz in Seehausen bei Stendal profitieren können

Mehr Artenschutz im Landkreis Stendal, von dem Landwirte und Touristen profitieren können. Die Gemeinde Aland bei Seehausen will die Renaturierung des Schlossteiches in Krüden fortsetzen. Ein tangierender Feldweg in Richtung Alanddeich soll ausgebaut werden. Das käme den Landwirten, aber auch vielen Ausflüglern zugute.