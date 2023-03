Kinderbetreuung Wie sich die Osterburger Hort-Außenstelle in einem früheren Bürotrakt eingelebt hat

Anfang Mai 2022 ist die Außenstelle des Osterburger Hortes an die Mühlenstraße gewechselt. Dort hat die Einheitsgemeinde Räume angemietet, in der vorher die Agentur für Arbeit untergebracht war. Der Hort bleibt vorerst bis 2029 dort. Wie fühlen sich die Kinder und ihre Betreuer in dem früheren Bürotrakt?