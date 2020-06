Das Osterburger Ehepaar Roswita und Uwe Bach macht sich für die streng geschützte Wiesenweihe stark. Mit Körpereinsatz.

Osterburg l Wiesen... was? Wiesenweihe! Ein Greifvogel, gehört zu den Habichtsverwandten, Flügelspannweite von 110 Zentimetern, streng geschützt, Winterquartier südlich der Sahara, Sommerquartier auch im Raum Osterburg. Hier haben sich Roswita und Uwe Bach vor rund zehn Jahren der seltenen Tiere angenommen. In dem Sinne, dass sie ehrenamtlich dabei helfen, die wenigen Nester aufzuspüren. Das ist Bedingung dafür, dass sie geschützt werden können. Nicht vor der Krähe, vorm Uhu oder Habicht, aber und zumal, wenn ein Schutzzaun zum Einsatz kommt, vor Raubtieren, Wildschweinen und vor allem dem Mähdrescher. Denn wie Uwe Bach mitteilt, befindet sich der Nistplatz der Wiesenweihe zu 90 Prozent in Getreidefeldern. „Sie gehen ins höchste und dichteste Getreide“ – Uwe Bach und seine Frau finden es trotzdem. die 68-Jährigen haben selbst eine Spürnase dafür, wo die Vögel brüten könnten, und sie erhalten Tipps. Von Jägern, von Landwirten, von anderen, die um ihr Engagement wissen. Ist das Revier erst mal ausgemacht, heißt es abwarten und beobachten. „Wir essen so oft draußen“, sagt Roswita Bach. Der Picknickkorb sei schnell gepackt, das Fernglas und das Spektiv geschnappt. Die Suche dauert Stunden und Tage und es wird nicht langweilig. „Und meistens dann, wenn du die Kaffeetasse am Mund hast, dann passiert was“, sagt Roswita Bach. Das Wiesenweihenmännchen macht dem Weibchen Geschenke, übergibt im Fluge eine Maus oder anderes Fressen. „Dann lässt sie sich nieder, frisst ungefähr acht Minuten lang, fliegt wieder hoch und wo sie dann runtergeht, da ist das Nest“, sagt Uwe Bach. Die Bachs haben die Aufgaben klar verteilt: Roswita Bach versucht sich anhand des Hintergrunds die Stelle etwa im Gerstenschlag zu merken. Uwe Bach zieht zu Fuß los, erst die Fahrspur entlang, „wir wollen keinen unnötigen Schaden machen“. Mehr nach rechts, mehr nach links. Beide haben ein Handy am Ohr, sie führt ihn zum Ziel. In diesem Jahr hat das schon zweimal geklappt. In zwei Nestern sind jeweils fünf Junge geschlüpft. In Absprache mit einem Schutzprogramm-Koordinator werden die Nester mit einem Stab markiert „oder er kommt mit dem Zaun her und wir stellen ihn auf“. Zwei mal zwei Meter misst die Fläche. Der jeweilige Landwirt – und da ist die Zusammenarbeit bisher meist super gelaufen – spart dann bei der Ernte insgesamt 50 mal 50 Meter aus. Den Ertragsverlust bekommt er erstattet. Das Schutzprogramm wird vom BUND getragen und vom Landesverwaltungsamt mit EU-Geldern (Eler) gefördert.

Zwei Nester fänden sie in dieser Brutsaison bestimmt noch, sagen die Bachs. Er war früher Schwimmmeister im Biesebad, sie arbeitete beim Landkreis Stendal. Als er nach der Wende arbeitslos wurde, rutschte er in eine Maßnahme beim Umweltamt. „Da ging es aber um Kröten.“ Und doch lernte Bach auf diese Weise Torsten Friedrichs vom Ornithologenverein Altmark Ost kennen. Das hatte Folgen, denn durch ihn entstand sein Interesse an den Gefiederten. Heute erkennt Uwe Bach alle (!) hiesigen Vögel am Gesang und hat seine Frau längst angesteckt. Sie sieht die Vögel besser, er hört sie besser. Die Wiesenweihe vereint die beiden ganz besonders: im Glücksgefühl.