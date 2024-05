Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterburg. - Wer am Wochenende auf dem Festgelände in Osterburg Spargel suchte, musste schon genauer hinsehen. Zum Verkauf stand er nur in der Breiten Straße, stellten die Gäste schnell fest. Wie viel Spargel steckte trotzdem im Fest? Wo war er zu entdecken?