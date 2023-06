Fachmann staunt Wilde Ringelnatter in Altmark nimmt Maul zu voll und lässt sich dann von Anglern füttern

Eigentlich waren Friedel Schneider und Maximilian Jabke auf Zandermission an der Elbe in der Altmark. An die sprichwörtliche Angel ging ihnen dann aber eine Ringelnatter. Erst retteten sie das Reptil, dann fütterten sie es häppchenweise. Da staunt selbst der Fachmann.