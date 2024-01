Rehe, Feldhasen, Dachse und Co. stehen durch das Hochwasser an Elbe und Biese enorm unter Stress. Hochwasser-Tourismus verschlimmert die Situation laut Jägerschaft Osterburg noch.

Wildtiere enorm unter Stress durch Überflutungen in Kreis Stendal

Osterburg. - Wildtiere stehen durch das anhaltende Hochwasser mehr und mehr unter Stress. Hochwasser-Tourismus macht das nur noch schlimmer, sagt Lars Falke als Vorsitzender der Jägerschaft Osterburg.

„Rehe ziehen sich aus den Hochwassergebieten raus und fliehen dann durch die zusätzliche Unruhe doch wieder in die überfluteten Gebiete zurück. Sie wissen nicht wohin.“ Das wiederum provoziere Wildunfälle. Lars Falke appelliert deswegen bei aller nachvollziehbaren Neugier an die Vernunft der Menschen.

Jäger Sven Laaß aus Dobbrun kann hier nur mit einstimmen. „Die Tiere sind extrem unter Stress, geradezu panisch“, sagt er und bittet auch über die sozialen Medien um Zurückhaltung der Menschen. In Dobbrun komme erschwerend hinzu, dass die Tiere aufgrund der aktuellen „Insellage“ des Dorfes genau dorthin fliehen. Autofahrer seien noch mehr angehalten, wirklich 30 km/h zu fahren, wie es ohnehin Pflicht ist. „Daran halten sich aber viele nicht“, so Laaß. Gerade musste in Dobbrun ein angefahrenes Reh erlöst werden. Der Fahrer hatte den Unfall offenbar nicht gemeldet. „Das Tier zog sich noch auf ein Grundstück und hat sich dort 24 Stunden gequält. Das war echt traurig anzusehen“, sagt Laaß verärgert.

Der Wasserpegel der Biese in Dobbrun ist weiter gestiegen. Donnerstagmittag lag er bei 3,30 Meter. Der tiefste Stand 2023 wurde im Sommer mit rund 1,12 Meter gemessen.