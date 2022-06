Willkommen im „Lianka“: Drei Schwestern beteiligen sich mit Hof in Losse erstmals an Kunstfestival

Losse - Ob jemand kommt? „Na, auf jeden Fall der Gospelchor“, sagt Anna Harthun und lacht. Der Seehäuser Gospelchor, in dem sie selbst mitwirkt, ist einer der Programmpunkte an diesem Wochenende auf dem Hof „Lianka“ in Losse 4. Der Name kommt nicht von ungefähr. Die drei Schwestern Lilli Michaelis, Anna Harthun und Katrin Ballach bildeten ihn aus den ersten Buchstaben ihrer Vornamen. Mit ihrem neuen „Lianka“ beteiligen sie sich am kommenden Wochenende erstmals am Kulturfestival „Wagen und Winnen“. Unter dem diesjährigen Motto „Blühender Blödsinn“ gibt es in Altmark und Wendland an 45 Orten Kunstperlen zu entdecken.