Wische-Camping bleibt ein Traum

Wendemark - Über einen besonderen Hingucker verfügt die Gemeinde „Altmärkische Wische“ seit Ende vergangener Woche in Wendemark. An exklusiver Stelle ließ Avacon Netz auf der Buswendeschleife eins ihrer Trafohäuschen von der Firma „art-efx“ mit einem Vier-Seiten-Graffito gestalten, das nicht nur den Einheimischen, sondern auch Touristen, die das Dorf auf ihrem Weg von oder nach Werben durchqueren, künftig „ins Auge stechen“ wird.

Freitagnachmittag übergab die Potsdamer Firma, die mittlerweile auf reichlich 2000 ähnliche Objekte bei Wasser- und Energieversorgern in Deutschland verweisen kann und allein für diesen Netzbetreiber im Jahr um die 60 Projekte verwirklicht, das Kunstwerk. Avacon-Kommunal-Referent Andreas Forke war von den geradeso getrockneten Motiven ebenso angetan wie Bürgermeister Willi Hamann. Überrascht waren sie insofern aber nicht, weil der Entwurf bis in den Gemeinderat abgesprochen und abgesegnet war.

Das nach der Vorbereitung mit den passenden Hintergrundfarben in nur einem Tag gestaltete Häuschen zeigt mit viel Natur und Gegend das, was die Wische am meisten zu bieten hat und was von Touristen bevorzugt wird, die Erholung in der Nähe, aber doch abseits des üblichen Trubels suchen. Der Wohnwagen spiegelt ein Stück Wunschvorstellung wider. Denn so schön es in der Wische ist und so gern Radfahrer den Elberadweg nutzen, so schlecht kann sich Tourismus etablieren, weil es zu wenig Herbergen und noch weniger Gastronomie gibt. Selbst Caravan-Fans können nicht auf ihre Kosten kommen, weil im Naturschutzgebiet kaum öffentliche Stellplätze ausgewiesen dürfen. Dass der Bürgermeister gern mehr Touristen in der Gemeinde hätte, zeigen neue Rastplätze oder kreative Wegweiser aus alten Fahrrädern.